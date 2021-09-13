В московском регионе ожидается резкое похолодание

Сегодня вечером холодный атмосферный фронт с арктическим воздухом подойдет к московскому региону. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с середины недели температура будет отставать от климатической нормы на 3-4°.

Похолодание начнется во вторник, 14 сентября. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами вероятен небольшой дождь. Ночью до 11-12°, днем в Москве не выше 14°, по области – до 16° при порывистом ветре до 12-17 метров в секунду.

В среду, 15 сентября, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха упадет до 7°, а днем поднимется до 12-14°. При этом возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В четверг, 16 сентября, местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью до 7°, днем – максимальная температура составит 12-13°.

В пятницу и субботу, 17 и 18 сентября, преимущественно без осадков. Ночами температура будет понижаться до 0...5°, днем прогнозируется 9...14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.21

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