«На решение проблем может уйти до пяти лет»: мировые цены на алюминий продолжают бить рекорды

Мировые цены на алюминий достигли максимального уровня с 2008 года на фоне сокращения производства металла в Китае и рисков срыва поставок бокситов из Гвинеи. На нью-йоркской бирже COMEX контракт на поставки в ноябре вырос на 3,5%, достигнув отметки $3025,75 за тонну, передает РБК.

С начала года цена алюминия повысилась практически в 2 раза в связи с реализацией в Китае программы по сокращению выбросов CO2, в том числе за счет сокращения энергоемкого производства. Рост стоимости ускорился после госпереворота в Гвинее, на долю которой приходится почти четверть мировых поставок бокситов. За три недели цена металла прибавила 15%.

Как полагают эксперты, ограниченные поставки будут преследовать отрасль до конца этого года и большую часть 2022 года. При этом некоторые аналитики прогнозируют, что на решение проблем может уйти до пяти лет.

Ранее сообщалось, что перебои с поставками бокситов из Гвинеи могут погубить российскую и мировую алюминиевую промышленность.

В Гвинее 5 сентября военные объявили о захвате власти в стране, закрытии границ, роспуске правительства и парламента, а также приостановке действия Конституции.

Нью-Йорк, Мария Соколова

Нью-Йорк. Другие новости 13.09.21

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