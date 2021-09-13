В московском регионе начался отопительный сезон

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице после прогноза синоптиков о похолодании до нуля градусов к концу недели. Одновременно власти Подмосковья рекомендовали муниципалитетам организовать подачу тепла в социальные объекты и жилье.

Как пояснил столичный градоначальник, «с завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе». «Я надеюсь, что в течение пяти дней все объекты будут под теплом», – цитирует Собянина «Интерфакс».

Одновременно о начале отопительного сезона объявили в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе регионального минэнерго, готовность объектов составляет 98,9%. «Главам муниципалитетов поручили принять соответствующие правовые акты, утвердить графики запуска тепла и уже с понедельника, 13 сентября приступить к пуску отопления на объекты соцсферы и жилищного фонда», – говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня вечером к московскому региону подойдет арктический атмосферный фронт, который понизит к середине недели понизит температуру воздуха на 3-4° ниже климатической нормы.

Москва, Мария Соколова

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