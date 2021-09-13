ФАС обязала Тele2 снизить тарифы на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от компании Тele2 снизить тарифы на связь. Как сообщила пресс-служба ведомства, оператор необоснованно повысил стоимость услуг и нарушил антимонопольное законодательство.

«Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения», – говорится в сообщении ФАС.

В январе компания увеличила в среднем на 13 % стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн абонентов-физических лиц, обосновывая повышение ростом затрат. В феврале в отношении оператора было возбуждено дело по пункту 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

В результате проверки ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО «Т2 Мобайл» нарушившим антимонопольное законодательство.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.09.21

Дело об отравленном арбузе: СКР сообщил о задержании подозреваемого. / В московском регионе начался отопительный сезон. / Россия отменила запрет на полеты еще в четыре страны и увеличивает число рейсов в Египет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»