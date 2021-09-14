Цена на газ в Европе превысила рекордные $800

Биржевая цена на газ в Европе обновила исторический максимум. По данным лондонской биржи ICE, на открытии торгов стоимость фьючерса по индексу нидерладского хаба TTF достигла $801,2 за тысячу кубометров.

В Европе газ дорожает с начала года, и в целом биржевые цены на топливо выросли более чем в полтора раза. Взлету цен способствовали несколько причин, в том числе сокращение поставок СПГ из США и августовская авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Аналитики называют также одной из причин высоких цен низкий уровень запасов в газохранилищах ЕС и нежелание «Газпрома» наращивать закачку газа в хранилища или продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока – 2».

По мнению экспертов Российского газового общества, биржевые цены на газ на европейском рынке продолжат рост при сохранении антироссийской политики Брюсселя.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, «Газпром» сообщил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что начать поставки газа по новой магистрали планируется до конца 2021 года.

Лондон, Мария Соколова

Лондон. Другие новости 14.09.21

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