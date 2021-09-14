Прогноз: цена на газ в Европе может превысить $1000

Цена на газ в Европе может достигнуть отметки в $1000 за тысячу кубометров уже в сентябре. Такое мнение высказал доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Сегодня стоимость «голубого топлива» на лондонской бирже достигала $810.

«Скорее всего, пробьет 1000 долларов. Динамика очень высокая… Очевидно, что спрос намного выше предложения, несмотря на низкие цены в Азии», – цитирует Тимофеева в «Прайм».

Согласно его прогнозу, повышение котировок до $900 может произойти с вероятностью 70-80%, до $1000– с вероятностью 10-20% уже в сентябре. «Скорее всего, зима придёт раньше и резкими заморозками, что скажется на новых объемах закупки для отопления», – пояснил эксперт.

Сегодня биржевая цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE сегодня достигала отметки в $810, обновив исторический максимум. За неделю его стоимость выросла на 25%, за месяц – почти в полтора раза.

В Европе газ дорожает с начала года. Этому способствовали несколько причин, в том числе сокращение поставок СПГ из США и августовская авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. При этом главной причиной аналитики называют низкий уровень запасов в газохранилищах ЕС и нежелание «Газпрома» наращивать закачку газа в хранилища или продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока – 2». В минувшую пятницу, 10 сентября, было объявлено о полном завершении строительства газопровода. Глава российского газового холдинга Алексей Миллер ранее заявлял, что начать поставки газа по новой магистрали планируется до конца 2021 года.

По мнению экспертов Российского газового общества, биржевые цены на газ на европейском рынке продолжат рост при сохранении антироссийской политики Брюсселя.

Москва, Мария Соколова

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