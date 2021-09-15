Газовый коллапс: Европе не хватает СПГ и угля

Европе для сдерживания цен на «голубое топливо», поднявшихся до рекордного уровня, не хватает угля и сжиженного природного газа (СПГ). Прогнозы экспертов не вызывают оптимизма в ЕС, где некоторые государства начали принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию, пишет «Коммерсантъ».

Биржевые цены на газ в Европе продолжают бить рекорды, превысив сегодня уровень в $900 за тысячу кубометров. Более высокая стоимость была только в марте 2018 года, когда котировки на фоне холодной погоды достигали $943. Подобные всплески в прошлом купировались переходом на конкурирующее топливо – уголь. Однако, как отмечают аналитики, в Западной Европе осталось слишком мало угольной генерации, чтобы эффект был значительным.

По оценке экспертов, снизить цены на газ в Европе могло бы увеличение поставок СПГ, но Европа пока не может уверенно выиграть конкуренцию с Азией, где наблюдается повышенный спрос на топливо, что поддерживает цены на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что стоимость «голубого топлива» в Европе может достигнуть отметки в $1000 за тысячу кубометров уже в сентябре.

Газ в Европе дорожает с начала года. Основной причиной сложившейся ситуации аналитики называют низкий уровень запасов в газохранилищах ЕС и нежелание «Газпрома» увеличивать закачку газа в хранилища и продажи накануне запуска «Северного потока – 2». Также рекордному росту цен на газ способствовали сокращение поставок СПГ из США и недавняя авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Напомним, 10 сентября было объявлено о полном завершении строительства «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что начать поставки газа по новой трубе планируется до конца этого года.

Федеральное сетевое агентство Германии уже начало сертификацию оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Как ожидается, решение будет принято до января 2022 года.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.09.21

ЕСПЧ присудил россиянке 7500 евро за плохую защиту от кибернасилия. / Новый рекорд: цены на газ в Европе взлетели выше $880. / В Роснедрах оценили запасы нефти в России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»