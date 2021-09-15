Подморозит до -4 градусов: жителей Подмосковья предупредили о ночном похолодании

В ближайшие три дня, 16-18 сентября, в Московской области возможны заморозки местами до -4 градусов. С таким предупреждением выступил региональный главк МЧС. Как говорится в сообщении ведомства, морозная погода ожидается в ночные и утренние часы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время температура воздуха не поднимется выше 14 градусов. При этом в воскресенье, 19 сентября, ожидается 10 градусов и дождь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.09.21

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