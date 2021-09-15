Пригожин высоко оценил меры РПН по борьбе с отравлениями в школах

Роспотребнадзор расширил перечень блюд и продуктов, запрещенных в учебных заведениях, дабы избежать случаев отравлений. Это решение прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин.

Таким образом санитарное ведомство отреагировало на участившиеся случаи нарушений, приведших к заболеванию детей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что из школьного рациона исключат колбасы, макароны по-флотски, блинчики и другие блюда.

Корреспондент портала Daily Storm направил пресс-службе компании «Конкорд» запрос о комментарии петербургского бизнесмена по поводу инициативы Роспотребнадзора. Он поинтересовался, как это решение может повлиять на деятельность компании.

В пресс-службе компании «Конкорд» отметили, что на деятельности организации изменения никак не скажутся. Евгений Пригожин стоял у истоков развития рынка соцпитания, но сейчас у предприятия нет бизнес-интересов в этой сфере.

«Что касается решений Роспотребнадзора, то это ведомство знает проблемы на высочайшем уровне. Оно стало фундаментом в борьбе с коронавирусом не только в России, но и в мире. И Анна Юрьевна Попова является лучшим в мире специалистом», – цитирует «Конкорд» слова Пригожина.

Представители петербургского предпринимателя также подчеркнули, что предприниматель полностью поддерживает инициативы Поповой.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.09.21

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