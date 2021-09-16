«Доборолись …» Европа сама создала условия для рекордного взлета цен на газ

Европа сама создала условия для повышения цен на газ до рекордных значений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал украинский эксперт, сопредседатель Фонда «Энергетических стратегий» Дмитрий Марунич. По его словам, к повышению стоимости «голубого топлива» привел переход европейских операторов на краткосрочные контракты в рамках третьего энергетического пакета.

«Третий пакет сам по себе считает, что любые долгосрочные контракты – есть зло, почему в итоге боролись с любыми долгосрочными контрактами на поставку газа и доборолись. Потому что доля газа, продаваемого «Газпромом» по этим контрактам – это все непубличная информация – резко снизилась за последние годы. А теперь, когда биржевая цена подскочила до космических значений, оказывается, что долгосрочные контракты в каком-то виде являются спасением для европейских потребителей, потому что газ там торгуется не по $1000 как это было вчера, потом, правда до $800 упала, а по $200-250 плюс-минус. Вот и все», – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация стала следствием «модели газового рынка Европы». «Причем не только газового. А электроэнергия – рекордные значения, по-моему, за все время существования ЕС. По электричеству та же ситуация. Там происходит просто истерия, которая является следствием той модели рынков энергетических, которая, в свою очередь, была пролоббирована и реализована европейскими политиками всех мастей», – заключил эксперт.

Неделей ранее уже звучали прогнозы, что для стабилизации ситуации на энергорынке Европа может приостановить действие третьего энергопакета в отношении российского газа.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.09.21

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