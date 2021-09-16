Газовая дилемма: США рискуют получить врага в лице ЕС

Вашингтон, оказывая давление на «Северный поток-2», может серьезно навредить своим отношениям с Европой, но при этом не сможет остановить российский газовый проект. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, заявления отдельных политиков как на Украине, так и в США в большей степени работают на публику.

«США уже зашли в рамках санкционного давления дальше, чем теоретически предполагалось. Есть некая граница разумного – перейти за нее было бы странно. Так как технически были найдены возможности достроить газопровод, так как наложение санкций на компании, владеющие судами, на сами суда никакого воздействия не оказали на процесс достройки, сейчас можно только начать вводить санкции против европейских компаний, напрямую пытаться запретить закупать газ из «Северного потока-2». Но это уже на уровне не сказать бреда, но Соединенным штатам в данной ситуации было бы неразумно использовать, потому что игра не будет строить свеч. Они скорей испортят отношение с европейцами, чем остановят этот проект, по крайней мере, на данном этапе», – считает он.

Как отметил эксперт, заявления отдельно взятых конгрессменов США или украинских политиков направлены на «свою внутреннюю аудиторию». «Когда президент Зеленский во время визита в США общался с министром энергетики, он фактически ей повторил ту фразу, которую она говорила ранее про самый грязный в мире российский газ. И он добавил, что самый грязный, потому что выбросы метана при добыче, при транспортировке. Коррупцию упомянул, разумеется. Самое смешное в этом всем было, что больше всего выбросов метана идет при прокачке российского газа по украинскому маршруту. То есть фактически он сказал – самый грязный российский газ, если его качать по территории Украины», – пояснил Фролов.

«Есть объективный фактор – украинская труба недофинансирована. То есть, в нее не вкладывается достаточно денег для поддержания текущих ремонтов и тем более не проводятся в должном объеме капитальные ремонты, и вообще не проводится модернизация. Эта труба строилась 30-40 лет назад… Нужно было закладывать деньги на ее обновление, чтобы она постоянно соответствовала современным требованиям, во-первых. И, во-вторых, чтобы не возникало у покупателя риска, что пусть через 10, через 20 лет, но в какой-то момент по этой трубе невозможно будет прокачать 120-150 млрд кубических метров», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, когда руководители «Нафтогаза» и Украины перекладывают ответственность на западных партнеров, «они по сути, просто пытаются подстелить себе соломку». «Они понимают, что ничего с этим сделать они не смогут. Но выступая с позиций, что – а это нам должны западные партнеры пообещать – они просто снимают с себя ответственность, чтобы когда наступит час «икс»… можно было сказать – это не мы виноваты, это наши западные партнеры нам не прогарантировали, хотя, вы же помните, обещали», – уточнил Фролов.

Эксперт полагает, что США не имеют разумной возможности надавливать бесконечно на европейский бизнес, чтобы тот отказался от «Северного потока – 2». «Тем более, что он (российский газопровод) строится в интересах европейского бизнеса, в первую очередь, в том числе и на деньги европейского бизнеса – во вторую. Поэтому все эти заявления напрямую на проект не окажут воздействия. Здесь можно ожидать скорее, что будут затягивать процедуру сертификации. И еще, что более вероятно, будут всеми силами стараться сделать так, чтобы «Северный поток-2» не был загружен на 100%. То есть, чтобы он не вышел на проектные показатели загрузки, чтобы он никак не вывернулся из-под норм действия третьего энергопакета, которые внезапно в 19-м году фактически задним числом на него были распространены», – заключил Фролов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.09.21

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