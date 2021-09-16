Антикоррупционный автопробег: «Новые люди» инициируют системные перемены

Первый этап всероссийского автопробега, целью которого было выявление злоупотреблений в сфере грузоперевозок, показал, что антикоррупционные инициативы партии «Новые люди» пользуются широкой поддержкой. Об этом сообщил кандидат от партии «Новые люди» в Госдуму, председатель Центра торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев в ходе круглого стола в Симферополе по итогам рейда.

На маршруте у ревизоров было 16 городов в южной части страны. «Уже можно смело говорить – проект не просто состоялся, он дал старт системным переменам. «Антикоррупционный автопробег показал, насколько нас поддерживают люди во всех регионах, потому что в стране созрел огромный запрос на изменения. На искреннюю, честную политику. Люди устали от предвыборных обещаний, которыми нас постоянно кормят думские старожилы. Нам предлагают вернуться в «несуществующее прошлое», остаться в «сером настоящем» или призывают к «революционным потрясениям», только бы удержаться у власти и не дать шанс новой формации людей заменить их, применить свои знания и опыт для созидательной работы. Партия «Новые люди» не обещает, а берёт и делает», – заявил Валентин Игнатьев.

Фото движения «Новые люди»

Напомним, проверку в течение месяца осуществляла группа активистов международной ассоциации «Грузавтотранс» под руководством президента объединения и председателя комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимира Матягина. В целом в грузоперевозках в РФ занято более 15 млн человек и работает 6,5 тыс единиц автотранспорта. Проблемы сферы касаются как коррупционных поборов со стороны контролирующих органов, так и некорректной работы рамок весогабаритного контроля, невозможности соблюдения водителями режима труда и отдыха. Все это вынуждает грузоперевозчиков работать в «серой правовой зоне».

«Если не переломить ситуацию, сложившуюся на дорогах, то большинство грузоперевозчиков просто разорится. А это в основном частники, индивидуальные предприниматели – самый нуждающийся в поддержке малый бизнес. Те, для кого автомобиль – единственная возможность прокормить себя и свою семью», – подчеркнул Матягин.

Кроме планов по продолжению автопробега по другим частям России, партия «Новые люди» намерена систематизировать собранную проблематику и оформить ее в закон «Об автомобильных грузоперевозках». Проект аналогичного документа уже более четырех лет «пылится» в Госдуме.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.09.21

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