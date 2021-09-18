Победа над терроризмом и защита страны: премьер-министр Мали раскрыл, чего ждут от «ЧВК Вагнера»

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига впервые выступил по поводу присутствия в республике сотрудников «ЧВК Вагнера». Во время аудиенции на Бамакском форуме премьер-министр заявил, что у его страны много трудностей в том, что касается безопасности. Маига констатировал, что прежние партнеры Мали (очевидно, речь идет о Франции) решили покинуть африканское государство.

По словам Маиги, в стране существуют брошенные районы, и у правительства не хватает сил, чтобы их контролировать.

Премьер-министр эмоционально подчеркнул, что никто не может запретить Мали покупать снаряжение у той страны, с которой у государства есть договор, и никто не может помешать посылать в Мали обученных солдат, если на это есть согласие правительства в Бамако. Кроме того, премьер Мали заявил, что миротворцы ООН действуют в Африке не слишком эффективно – резолюции регулярно меняются, и неясно даже, чем конкретно занят международный контингент, развернутый в стране.

Маига объявил, что в Мали необходимо разгромить террористические группировки и распространить суверенитет государства на всю территорию страны. «Даже если трудно принять все эти изменения, у нас нет выбора», заключил премьер-министр.

В июне 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские войска завершили операцию «Бархан», которую они годами вели против террористов на территории Мали. Однако мятежники и исламские экстремисты контролируют обширные районы и представляют угрозу всей западной Африке. Неудивительно, что малийцы решили поискать более надежного союзника. Группа, известная как «ЧВК Вагнера» уже отметилась успешными операциями на Ближнем Востоке и в Африке, в то время как французский контингент в Мали успел полностью дискредитировать себя. Французы эксплуатировали природные ресурсы Мали, подключились к системе оборота наркотиков и вступили в прямой сговор с террористами ради прикрытия собственных махинаций. Все это привело к массовым протестам в Мали и в итоге – выводу французских войск, который должен состояться в ближайшее время.

Бамако, Светлана Антонова

Бамако. Другие новости 18.09.21

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