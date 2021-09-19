Москве прогнозируют сильнейший за 73 года ливень

Завтра, 20 сентября, в московском регионе ожидается сильнейший за 73 года ливень, во время которого может выпасть до 21 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии РБК.

«Такого дождя в Москве не было более 73 лет! <...> Виной тому станет мощный североатлантический циклон, который накануне атаковал западные регионы России, и только за последние сутки местами обрушил до месячной нормы осадков», – пояснил синоптик.

По его словам, в столице ожидается до 16-21 мм осадков, что соответствуют трети от месячной нормы. В то же время в Подмосковье ливни прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах, таких как Можайск (21 мм), Серпухов (20 мм), Наро-Фоминск и Ступино (по 18 мм).

Температура воздуха в Москве может опуститься до 5 градусов в дневные часы и до плюс 3 градусов ночью, «что соответствует климату 16-го октября». При этом вероятен сильный ветер с порывами воздуха до 17 м/с.

Тишковец уточнил, что циклон будет медленно, на скорости 10-15 км/ч, смещаться с курсом на восточную часть России и охватит «почти всю южную половину Русской равнины». «В таких неблагоприятных условиях сильного ветра и дождя также сработает «балтийский» синдром, когда москвичам по ощущениями будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле: как будто воздух остывает до -2 в темное время суток и до +3 – в дневные часы!» – отметил синоптик.

Москва, Светлана Антонова

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