В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, с 21:00 с сохранением до 11 часов 20 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам, находящимся на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

В Москве явка на выборах в Госдуму превысила 43%. / «Самый маломобильный» месяц: Памфилова выступила за перенос 3-дневного голосования на октябрь. / «У вас там «пятая колонна»: Памфилова раскритиковала работу избирательной комиссии Петербурга. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»