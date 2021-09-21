МИД РФ: Антироссийские заявления президента Черногории связаны с желанием реставрировать свою власть

Президент Черногории Мило Джуканович, выступая с обвинениями в адрес России, пытается переложить ответственность за созданную в стране напряженность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, группировка черногорского президента пытается реставрировать его власть в стране, создавая проблемы собственному народу.

«Я не очень люблю клише, но лучше фразы «с больной головы на здоровую» здесь мало что подходит. Речь идет о заявлениях администрации президента Черногории, в которых делается попытка возложить, в том числе, на нашу страну ответственность за беспорядки в связи с неудавшимся срывом интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетине 5 сентября текущего года. И делается такой вывод, опять же исходя из заявления, что происки официальной Москвы, как и Русской православной церкви, являются чуть ли не первопричиной раскола в черногорском обществе. Также нас обвиняют в попытках дирижировать церковными внутриполитическими процессами в этой стране», – пояснила Захарова.

По ее мнению, причины таких действий очевидны. «Группировка черногорского президента, которая, как известно, стояла за цетинскими событиями, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, разыгрывать церковную карту. Какая задача? Как мы это понимаем, посеять смуту, разделить черногорцев на своих и чужих и, конечно, поднять градус напряженности в обществе ради конечной цели – реставрировать власть под эгидой Джукановича», – заявила официальный представитель МИД РФ..

При этом Захарова подчеркнула, что в администрации президента Черногории старательно скрывают, что именно при прежнем, подконтрольном Джукановичу правительстве, «которое было зациклено на так называемом евроатлантическом выборе, игнорировалось мнение значительной доли черногорского населения». «Мне кажется, им стоит на данную тему своих же собственных аналитиков почитать. Но если на это время не находится, и они апеллируют к нашей стране. Ну вот я им об этом рассказываю. Именно такое пренебрежительное отношение к собственному народу стало источником проблем, а не какое-то мифическое вмешательство извне», – заключила Захарова.

4 и 5 сентября противники возведения в сан митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия устроили беспорядки в Цетине, где проходила церемония интронизации. По соображениям безопасности Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю на вертолете. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что за подготовку протестных акций несет ответственность Демократическая партии социалистов Джукановича.

Москва, Мария Соколова

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