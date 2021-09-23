Запад готовится перенастроить Россию к президентским выборам-2024

После провала планов повлиять на выборы в Госдуму Запад готовится к попытке перестроить политическую систему РФ в 2024 году, начав поиск новых «героев» к президентской кампании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на брифинге. По его мнению, у Запада нет аргументов, чтобы не признавать выборы и саму Госдуму восьмого созыва.

«Официальные круги Евросоюза и США, они сейчас такую формулу выбрали – да, выборы, конечно, были какие-то не такие, мы все это, конечно, осуждаем. Но к тому, чтобы заявить громогласно и официально о непризнании выборов в Госдуму или о непризнании самой Госдумы VIII созыва, до этого они не докатились, поскольку аргументов нет», – пояснил он.

Как отметил Климов, такая позиция Запада стала следствием провала попыток повлиять на результаты парламентских выборов в России в том числе, с помощью реанимации «политического аватара» Алексея Навального. «Политические мародеры… за этим брендом пытаются, кто деньги перепилить в свою пользу, кто какие-то карьерные перспективы себе открыть в той стороне от государственной границы РФ. Не собираюсь анализировать серьезны ли на этот счет их резоны, но важно то, что аватарки не помогли, проект под названием Навальный потерпел сокрушительное фиаско», – констатировал он.

«Теперь у них выбор какой – либо еще один ребрендинг сделать, либо найти другого в кавычках героя. Кстати, в этом отношении есть уже конкретное решение, причем официальное. В частности, Европарламент принял решение получить своему комитету парламентского сотрудничества, который называется «Сотрудничество России и ЕС», найти у нас лидеров перспективных – для того, чтобы перестроить политическую жизнь в России в том виде, в каком это хотелось бы Европарламенту. А Европарламент, у меня вот текст этой большой резолюции, – он желал бы видеть, я ничего не преувеличиваю, так и написано – «видеть в России подобие Украины современной», – сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что возглавляемая им комиссия продолжит исследовать атаки на суверенитет России и попытки вмешательства в ее внутренние дела, «понимая, что в конечном счете, очень многое заточено на 24-й год». «Причем, это не только потому, что там будут президентские выборы, хотя конечно главным образом причина в этом. Но есть еще более фундаментальная причина, как ни странно. Они понимают, что должны были уйти из активной жизни люди, которые активно участвовали в политической жизни в 90-е годы. Потому что в 90-е годы была реальная опасность устроить на территории России гражданскую войну с ракетно-ядерным оружием. Это был бы конец на самом деле века – причем, это не фигура речи», – отметил Климов.

«В 24-м году в активной политической жизни будут участвовать люди, которые фактически только по книгам, по рассказам родителей, а где-то даже дедушек и бабушек будут знать о том периоде, когда нас действительно трясло, когда мы наивно полагали, что Запад нам поможет и сделает все здесь у нас хорошо и правильно. Вот именно 24-й год – это как раз такая точка, когда сойдется вместе два фактора очень важных – президентские выборы и смена политических поколений. И к этому надо тоже готовиться», – заключил сенатор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.09.21

Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу. / Украина к 2030 году запустит продажу «зеленого» водорода в Европу. / В России резко взлетела заболеваемость Covid-19, смертность повторила рекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»