От голословных обвинений до некомпетентности: в Bellingcat запутались в показаниях

23 сентября Христо Грозев, ключевой журналист расследовательского ресурса Bellingcat, дал большое интервью украинскому онлайн-изданию «Новое время». В нем он рассказал свою версию провала спецоперации СБУ, направленной против российских граждан, участвовавших в боевых действиях в ДНР.

Свое мнение по данной ситуации Грозев ранее высказывал неоднократно. Вместе с Элиотом Хиггинсом, главой Bellingcat, с декабря 2020 года обещал выпустить фильм-расследование «Вагнергейт», касающийся событий, случившихся в Белоруссии более года назад. Премьера «Вагнергейта», тем не менее, постоянно откладывается.

Однако очередное интервью удивило аудиторию внезапной сменой риторики. Христо и его коллеги, ранее неоднократно намекавшие на то, что ответственность за срыв операции целиком и полностью лежит на украинском руководстве, теперь подарили благодарным читателям кое-что новое.

«Провал» украинских властей чудесным образом превратился в «неудачу» и «оплошность». Последующее же поведение офиса президента Владимира Зеленского, ранее обвиняемого в «препятствовании расследованию», теперь характеризуется как «последствие неправильных советов, которыми воспользовался Зеленский».

На счет российской ФСБ Христо Грозев не был так снисходителен. Значительная часть интервью посвящена критике российских спецслужб, которые, по словам Грозева, «реально намного хуже работают, чем все думают».

Выяснилось, что расследователь Bellingcat наблюдает за работой российских спецслужб уже долгие годы. Анализируя последние 30 лет, он охарактеризовал их как «все менее и менее эффективные и компетентные». Но все же признал, что в последние три-четыре года они «все-таки научились лучше прятать свои следы».

Рассуждая о мастерстве тех или иных спецслужб, а также о «крутых расследованиях» Bellingcat, которые непременно будут выпущены (когда-нибудь), Христо все же был не совсем логичен в своих выводах.

Взять, например, вопрос журналистки о том, выяснил ли Грозев, кто на высшем уровне отдает приказы, кого отравлять в России, а кого – нет. Автор расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального заявил, что прийти к выводу о виновности тех или иных лиц может только аналитическим способом. В отсутствие конкретных доказательства.

Грозев признал, что «разговоры на высшем уровне не делаются по телефону, поэтому биллингом их не докажешь». При этом в качестве главного «доказательства» в данном деле сам Навальный вместе с партнерами из Bellingcat и российского издания The Insider* (признано в РФ иноагентом) преподносят запись разговора с сотрудником ФСБ, случайно рассказавшего мельчайшие подробности покушения по телефону. Таким образом, можно сделать вывод, что Грозев – намеренно или нет – противоречит собственному расследованию и его доказательной базе.

В одной части интервью расследователь осыпает комплиментами «цивилизованные страны Запада» и говорит, что у Bellingcat никогда не было цели влиять на политические процессы в том или ином государстве (в данном случае речь про Украину). Но потом Грозев заявляет, что «собрано достаточно доказательств, унижающих российскую сторону и их спецслужбы». Кроме того, он советует сразу выкладывать такую информацию в публичное пространство – то есть в обход любых официальных процедур, предусмотренных международным правом.

Впрочем, отношение сотрудника Bellingcat к праву той или иной страны, а также к закону в самом абстрактном его понимании, видно уже в другом моменте.

Грозев открыто сетует на то, что западные страны «чуть-чуть не нарушили свое законодательство» при расследовании убийств, в которых Bellingcat обвиняет российское руководство.

Также он рассуждает о международном праве, как об «испорченном законе», который не предусматривает, что «страны могут быть преступниками». При всем скептическом отношении к практике применения норм международного права, любой человек с юридическим образованием, знакомый (пусть даже поверхностно) с историей формирования данной правовой отрасли, имеет полное право усомнится не то что в профессиональной компетентности самого Христо, но в его элементарной правовой грамотности.

Впрочем, вышеуказанное неуважение закона и его незнание вполне объяснимо. Достаточно вспомнить тот факт, что в деле об убийстве чеченского боевика Зелимхана Хангошвили Грозев признал, что использовал «метод взятки» для получения необходимых данных. Кроме того, вместе Романом Доброхотовым он фактически дискредитировал собственного свидетеля, выставив его лжецом перед немецким судом.

Москва, Екатерина Попова

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