Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность двух организаций сайентологов из США

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность двух организаций сайентологов из США. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, данные религиозные корпорации представляют угрозу безопасности.

«По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., (Всемирный институт сайентологических предприятий, США) и Church of Spiritual Technology, CST (Церковь духовной технологии, использующей также наименование L. Ron Hubbard Library, «Библиотека Л. Рона Хаббарда», США)», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Москва, Мария Соколова

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