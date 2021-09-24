Суконкин: Россия вправе продвигать нацинтересы и самостоятельно выбирать союзников

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что намерение властей Мали заключить контракт по привлечению российских инструкторов может «иметь серьезные последствия», сообщает ТАСС.

В последнее время тема сотрудничества российской «ЧВК Вагнера» с правительством Мали вызывает сильнейшее раздражение у коллективного Запада. Французские официальные лица, а также главы военных министерств Германии, Великобритании и других европейских государств резко высказываются по поводу соглашения между Москвой и Бамако, пытаясь угрожать обеим странам.

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что Москва вправе самостоятельно выбирать союзников.

«Президент России Владимир Путин ясно и понятно высказал свою позицию относительно отечественных инструкторов, заявив, что если нет нарушений закона, тогда каждый имеет право продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, и не Западу читать нам мораль в этом вопросе. Наша страна и ее компании вправе самостоятельно решать, с кем договариваться и работать, не спрашивая у других советов и команд. О чем кое-кто склонен забывать», – объяснил он.

Суконкин подчеркнул, что деятельность российских ЧВК показывает высокую результативность в тех странах, где они уже выполняли задачи.

«В результате их появления на той или иной территории внезапно воцарялись мир и спокойствие, а разного рода террористы и бандиты бежали прочь сломя голову. Западу пора перестать мыслить категориями колониальной эры. Лидеры стран Африки сами отлично видят, где они могут найти защиту и надежных союзников», – добавил эксперт.

По мнению Суконкина, на Россию легла важнейшая миссия по поддержанию мира на планете. Российские военные компании своим присутствием охлаждают пыл радикалов и обеспечивают продвижение национальных интересов во всем мире, при этом с уважением относятся к традициям тех стран, где они работают, в отличие от западных.

«Все специалисты в прошлом проходили военную службу, и знают, что такое устав и присяга. А потому история российских ЧВК не знает случаев предательства, ведь каждый знает, что он делает большое и важное дело», – резюмировал эксперт.

Москва, Светлана Антонова

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