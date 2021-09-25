Лавров подтвердил законность обращения правительства Мали к российской частной военной компании

Переходные власти в Мали способны самостоятельно решать, с кем сотрудничать в сфере безопасности, заявил на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, правительство в Бамако прилагает все усилия для того, чтобы вернуться к конституционному порядку и подготовить население к предстоящим выборам. Помочь в борьбе с разгулом террористов им помогут российские специалисты, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера».

«Поскольку малийские власти оценили собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, а мы помним, что внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании.

Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, легитимным правительством, которое всеми признается как легитимное, переходное с одной стороны и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», – объяснил министр.

Кроме того, по государственной линии Москва также вносит вклад в обеспечение обороноспособности республики. Ранее, по результатам двусторонних консультации на полях Генассамблеи ООН, дипломаты РФ и Мали заявили, что стороны договорились развивать сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры, личные контакты, а также прорабатывать вопросы безопасности и обороны.

Москва, Светлана Антонова

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