Синоптики обещают москвичам комфортную погоду

В начале октября в московском регионе ожидается относительное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, со среды вероятность осадков будет минимальной, но местами в ночные и утренние часы будут возможны туманы. При этом увеличится суточный ход температуры воздуха: днем воздух еще может относительно неплохо прогреться, а ветер ослабеет, в результате чего погода будет восприниматься более комфортной.

Во вторник, 28 сентября, местами еще возможен небольшой дождь. В ночное время температура воздуха опустится до 7°. Днем преимущественно без осадков и до 11°.

Со среды по субботу осадки не прогнозируются. В среду, 29 сентября, ночью и утром местами туман и понижение температура до 0...2°. Днем в Москве ожидается до 10...12°, по области 8...13°.

В четверг, 30 сентября, ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем в столице 11...13°, в Подмосковье 9...14°.

В пятницу и субботу, 1 и 2 октября, ночью 1...6°, днем 9...14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.09.21

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