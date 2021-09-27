Генпрокуратура РФ запретила еще одну международную организацию

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности очередной международной организации – European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»). Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
«Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – пояснила пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве уточнили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 27.09.21
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