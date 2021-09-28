Торможение и застой: Россию ближайшие 10 лет ждет полустагнация

Российскую экономику в ближайшие годы ждет застой – при низких ценах на энергоносители возможно дальнейшее торможение развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экс-глава Центрального банка РФ Сергей Дубинин, выступая сегодня на заседании круглого стола в компании ФБК Grant Thornton. По его оценке,

«Хотел бы процитировать одного из последних в Российской империи премьер-министра. Иван Логгинович Горемыкин на вопрос, как идут государственные дела, обычно отвечал: «Все идет – как идет». И это ровно то, что с моей точки зрения происходит на протяжении последних почти десяти лет. Потому что вот этот спад экономического роста (81,5% накопленного ВВП за последнее 20 лет), понятно, от более низкой базы 2000 года, все-таки до 60% прирост произошел к 2010 году, а за следующие 10 лет всего на 25%. Далее нас, видимо, ожидает такая же полу-стагнация как последние 10 лет. Причем, это началось еще до международных санкций, крупной девальвации 14-го года, то есть до всех событий, связанных с присоединением Крыма. То есть что-то в российской экономике инерционно заложено, и пока не меняется. Безусловно, это ее привязка к тому, что росли и растут только экспортные отрасли, если на эту продукцию есть спрос. Инвестиции, в основном, также направлены, соответственно, в нефтегазовую промышленность, металлургия, есть еще химические, лесная промышленность, то, что можно продать на экспорт», – отметил он.

При этом Дубинин обратил внимание, что российская экономика остается достаточно открытой, закрытость сказывается только на поступлении иностранных инвестиций и новейших технологий, с которыми «исторически связано 150 лет развития капитализма в России», а также советская индустриализация. «Сейчас у нас в именно этом отношении произошел перерыв. Не знаю, сбой, надолго ли, но вот эти 10 лет продемонстрировали нам отсутствие этого притока ноу-хау и торможение экономического роста. Инвестиции в основной капитал составляют менее 24% от ВВП. Это и вызывает торможение роста, отсюда и торможение реальных доходов населения. Второй фактор – демографический. Он связан и с ковидом. Но, прежде всего, это длинные волны, второй демографический переход и падение рождаемости в условиях урбанизированного проживания населения, плюс – эхо войны до сих пор сказывается. Поэтому факторами экстенсивного роста – сегодня Россия ими практически не располагает. Будет спрос на газ и нефть, значит будет прирост экономики. Не будет – значит произойдет дальнейшее торможение», – констатировал эксперт.

«В России кризисы происходят чаще, чем в мировой экономике, и вот это замедление роста и с этим связано фактором, с неустойчивостью нашего собственного совокупного спроса, недостаточностью экономики – чем больше она закрывается, тем она становится более неустойчивой, работает на более узкий рынок. Это возвращаясь и к реальным доходам населения, которое предъявляет спрос на более примитивный набор товаров, так сказать, на «борщевой набор». Соответственно узость рынка сказывается невозможностью создания инновационных технологий только на базе ориентации на российский рынок», – пояснил Дубинин.

Комментируя ситуацию в финансовом секторе, экс-глава Центробанка РФ отметил, что из работающих в России 340-350 банков реально крупных – 30, на долю которых приходится порядка 85% всех банковских активов. «Это достаточно устойчивая система, но отсутствие конкуренции ведет к определенному торможению и застою. Нельзя сказать, что эта ситуация полностью отвечает современным требованиям финансирования экономического роста. Те самые проблемы с финансированием инвестиций, они связаны и с узостью финансовой базы. На мировой рынок выйти сегодня очень трудно российским корпорациям. И, благодаря в кавычках санкциям, трудно получить финансовую поддержку на мировом рынке. Такая, в общем, не очень радостная перспектива, скажем так, застоя», – заключил Дубинин.

Москва, Мария Соколова

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