Погода в Москве: воздух прогреется выше климатической нормы

В ближайшие дни в московском регионе значения средней суточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на 1,5-2°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время ожидается до 14°. В начале следующей недели показания термометров существенно не изменятся.

В пятницу, 1 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Ночью в Москве 4…6°, по области – 1...6°. Днем потеплеет в столице до 12°, в Подмосковье – до 14°.

В субботу и воскресенье, 2-3 октября, прогнозируется такая же погода. В начале следующей недели, 4 и 5 октября, ожидается переменная облачность и без осадков. При слабом юго-восточном ветре ночами 2...7°, днем 9...14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.21

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