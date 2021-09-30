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Суббота, 2 октября 2021, 15:06 мск

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МИД России: США втягивают Молдавию в НАТО, осложняя урегулирование приднестровского конфликта

Фото: официальный сайт НАТО

Поставки американской военной техники в Молдавию осложняют пробуксовывающее урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. По его словам, Вашингтон и Брюссель явно намерены втянуть Кишинев в евроатлантические структуры.

«26 сентября в Молдавию прибыла партия военной техники на сумму $5 млн. Целью заявлено повышение потенциала вооруженных сил Республики Молдова, их оперативной совместимости для участия в международных миротворческих организациях. По информации СМИ, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях», – пояснил Зайцев.

Также Зайцев обратил внимание, что до конца года «анонсировано еще несколько аналогичных поставок из США». «Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс приднестровского урегулирования», – подчеркнул дипломат.

Москва, Мария Соколова

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