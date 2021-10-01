Африканский эксперт: Ассими Гоита – лучший претендент на пост президента Мали

Политолог Григуар Сирилл Донгобада считает, что полковник Ассими Гоита – лучшая кандидатура на пост главы Мали, сообщает издание Malijet.

Переходный президент Мали долгое время оставался малоизвестной фигурой. Однако летом 2020 года, когда состоялся государственный переворот против президента Ибрагима Бубакара Кейты, он начал набирать популярность в народе.

В России Гоита известен главным образом благодаря смелому дружественному к России шагу. Дело в том, что Мали – страна, непрерывно сражающаяся против террористических группировок. Местные отделения «Аль-Каиды» и «ИГ» (террористические организации, запрещены в РФ) захватили значительную часть территории страны, запугивают население и грабят государство. Французский контингент и войска ООН показали вопиющую неэффективность в борьбе против радикалов, поэтому Гоита решился порвать с бывшими колонизаторами и пригласил в Мали сотрудников российской «ЧВК Вагнера», несмотря на ярость Парижа.

По мнению Донгобада, Гоита – наиболее подходящий для Мали лидер и в настоящий момент, и в перспективе. Стойкость, решительность, бескомпромиссность в борьбе против террора – это те качества, которые делают его лучшим из возможных претендентов на пост главы государства. Попытки французов удалить молодого популярного африканского лидера с политической сцены свидетельствуют только о колониальных стереотипах Парижа, который хотел бы сохранить влияние в своих бывших владениях, как будто на дворе все еще XIX век.

Донгобада подчеркивает приверженность молодого полковника союзу с Россией.

«После успеха России в установлении стабильности в Центральноафриканской Республике и ее безопасности, внимание граждан и жителей африканской страны Мали обратилось к Москве, а не к Франции, которая на протяжении многих лет не смогла установить мир и безопасность в этой стране», – подвел итог африканский эксперт.

Бамако, Андрей Романов

Бамако. Другие новости 01.10.21

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