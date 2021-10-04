Вероятность осадков минимальна: синоптики определили, какая погода будет в Москве

В ближайшие дни в московском регионе сохранится сухая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут близки к норме – при этом будет отмечаться заметный суточный ход температуры воздуха: ночами до небольшого минуса, днем – около 10°.

Во вторник, 5 октября, ночью в Московской области местами вероятен туман, в Москве ожидается 0...2°, в Подмосковье. Днем воздух может прогреться до 11-12°. Аналогичная погода прогнозируется также в среду, 6 октября, с дневной температурой до 13°.

В четверг, 7 октября, ночью в Москве столбик термометра опустится до -2...0°, по области -5...0°. Днем потеплеет до 12-13°.

В пятницу и субботу, 8 и 9 октября, ночью -3...2°, днем 7...12°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.10.21

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