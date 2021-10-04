Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева оштрафована за репост

Депутат столичного парламента от КПРФ Екатерина Енгалычева по решению Тверского суда Москвы признана виновной в организации встречи депутата Госдумы от компартии Валерия Рашкина 25 сентября. Как сообщается в соцсетях политика, ей назначен крупный штраф.

«Оштрафована то ли на 150 000 рублей (так суд озвучил), то ли на 250 000 рублей (так суд прописал)... В вину вменили: картинку с репостом депутата ГосДумы Рашкина В.Ф., анонсирующего свою законную встречу депутата ГосДумы с избирателями... На которой, кстати, меня даже не было!» – говорится в публикации в «Фейсбуке».

По данным «Интерфакса», который ссылается на пресс-службу суда, речь идет о штрафе в 250 тысяч рублей.

Как отмечает депутат, представленная в суд сгруппированная картинка выглядит, как фотошоп. «А идентификация и вовсе не проведена и не доказано, что именно я сделала репост, а не помощники, ведущие мои соц.сети», – поясняется в сообщении.

Рассмотрение второго дела о схожем нарушении перенесено на 11 октября. Политику также грозит штраф от 150 000 до 300 000 рублей либо арест до 30 суток.

Ранее сообщалось, что коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не менее были задержаны десятки участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии» на 10-15 тысяч рублей.

28 сентября полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. ГУВД объяснило эти действия – «выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября».

В числе задержанных руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин, юрист МГК Мухамед Биджев, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Всего под санкциями оказались порядка 100 человек.

КПРФ требует отменить итоги выборов в Госдуму при онлайн-голосовании в Москве. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Светлана Антонова

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