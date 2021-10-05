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Вторник, 5 октября 2021, 15:37 мск

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Теперь – дороже $1300: цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд

Биржевая стоимость газа в Европе достигла нового рекорда, впервые в истории превысив $1300 за тысячу кубометров. Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, котировки по сравнению со вчерашними значениями подскочили более чем на 10%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11:40 мск составила рекордные $1 303 за тысячу кубометров, продемонстрировав рост по сравнению с расчетной ценой понедельника на 12%, уточняет «Прайм».

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

По оценкам экспертов, рост цен на газ в Европе связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженное природное топливо в Азии.

Аналитики полагают, что стоимость газа растет также в связи энергополитикой по переходу на экологичные виды топлива в условиях неготовности к этому экономики. В этих условиях цены на газ будут переживать сильные колебаниях в ближайшее десятилетие.

Лондон, Светлана Антонова

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