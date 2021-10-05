Следственный комитет России рассчитывает на экстрадицию Исмаилова из Черногории

Следственным комитетом России на основании полученных данных о задержании в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова направлены все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче и его дальнейшем уголовном преследовании в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Исмаилов был объявлен в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. К настоящему времени Следственным комитетом ему заочно инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), а также пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

«Установлено, что Тельман Исмаилов, являясь организатором убийства двух предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных ранений. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления», – поясняется в официальном сообщении СКР.

Кроме того, по данным следствия, в январе 2004 года Исмаилов, действуя в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии насильно удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова, расположенный на втором этаже ресторана, где потерпевшего подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.

«Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова», – утверждает СКР.

За соучастие в похищении человека (пп. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) Дамиров и Гусаков уже осуждены. Кроме того, в июле текущего года Верховным судом России оставлен без изменения обвинительный приговор в отношении брата Тельмана Исмаилова – Рафика, который приговорен за совершение преступлений, предусмотренных пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мехман Керимов также был осужден по аналогичным статьям УК РФ к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении Марданова судебное разбирательство продолжается. Остальные фигуранты остаются в розыске.

«Следственный комитет России готов к оперативному межведомственному взаимодействию в вопросах максимально оперативной передачи обвиняемого российскому правосудию», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила, что 12 ноября черногорская комиссия примет решение о предоставлении политического убежища Исмаилову, который был задержан в минувшие выходные по запросу российских правоохранительных органов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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