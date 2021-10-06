Жители ЦАР обвиняют миротворцев ООН в гибели тридцати человек

Радикалы из объединения группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) атаковали гуманитарный конвой на востоке Центральноафриканской республики. Нападение произошло на автотрассе Бамбари-Алиндао. В результате погибли более тридцати мирных жителей. Боевики украли груз и сожгли три фуры.

По данным местных СМИ, ответственность за трагедию на сотрудниках многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Миротворцы должны были сопровождать колонну, однако в последний момент отказались выполнять свою работу.

Местные жители утверждают, что миротворцы попросту вступили в сговор с боевиками, сообщает издание Ndjoni Sango. Аналогичное мнение высказал один из выживших водителей гуманитарной миссии.

Среди граждан нарастает недовольство поведением контингента ООН. Люди полагают, что их гораздо лучше защитит национальная армия, обученная российскими инструкторами.

Отечественные специалисты, которых в публикациях западной прессы часто относят к «ЧВК Вагнера», работают в ЦАР по приглашению местного правительства и с разрешения Совбеза ООН. Они занимаются подготовкой личного состава FACA и консультативной поддержкой местных военачальников.

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 06.10.21

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