Дешевое давление. Эксперт прокомментировал угрозы США в адрес Мали

На днях Пентагон выступил с угрозами в адрес правительства Мали. Злость американских официальных лиц вызвало соглашение, которое лидеры африканской страны заключили с российской «ЧВК Вагнера». Россиян пригласили в Мали на фоне полного разочарования в действиях Франции, которая с 2013 года вела контртеррористические операции в стране.

Французы не добились никакого успеха в борьбе против исламистов, наоборот, ситуация за время их пребывания в Мали изменилась к худшему. «Вагнеровцы», напротив, имеют репутацию специалистов по решению проблем с радикальными группировками. Тем не менее, смелый самостоятельный шаг Мали вызвал недовольство у бывших колонизаторов, а теперь к хору осуждающих голосов добавилось оборонное ведомство США.

Эксперт Центра военно-политической журналистики CIGR Борис Рожин полагает, что ситуация прозрачна:

«Если на ослабление французской неоколониальной империи в северо-западной Африке США смотрят сквозь пальцы, то вот на заполнение военно-политического вакуума российским военным присутствием, Вашингтон явно не одобряет. Поэтому США путем окриков начали пытаться давить на правительство Мали, чтобы то отказалось от заключения контракта с российской ЧВК».

По мнению Рожина, Пентагон открыто угрожает Мали возникновением «хрупкой и нестабильной» ситуации: американцы намерены дестабилизировать страну руками контролируемых джихадистов. На такие меры США вынуждены пойти потому, что влияние Франции в ее бывших колониях схлопывается, Америка же не может быстро заместить ее собственными силами.

«Отсюда, – отмечает Рожин, – и проистекают попытки достаточно дешевого давления на местные правительства, чтобы хоть как-то вставить палки в колеса».

Российские ЧВК оказались эффективным средством по поддержанию мира и спокойствия в Африке, что вызывает неудовольствие и в Париже, и в Вашингтоне. Однако напрямую противостоять успешным действиям России сложно.

«Поэтому, – констатирует эксперт, – пока мы видим кампании дискредитации в СМИ, дипломатическое давление на местные правительства и открытые угрозы тем, кто выбрал путь сотрудничества с Россией. После успеха в Сирийской войне, Россия деятельно вернулась в Африку».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.21

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