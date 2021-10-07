«АПЭШЕЧКА»: известный пиарщик подал заявку на регистрацию товарного знака администрации президента

Известный специалист в сфере рекламы и «взрывного» PR Роман Масленников направил заявку на регистрацию товарного знака администрации президента – «АПЭШЕЧКА».

«На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «АПЭШЕЧКА» (кириллица, стандартный шрифт), выполненным на фоне ленты, размещенной на фоне щита, слева и справа от которого симметрично размещены стилизованно выполненные крылья птицы, сверху над словесной частью размещено стилизованно выполненное изображение короны», – говорится в заявке (есть в распоряжении РИА «Новый День»).

Масленников планирует использовать товарный знак и логотип в производстве сувенирной продукции, одежды и обуви – от галстуков и бандан до сапог и церковного облачения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.21

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