Риск дестабилизации: в «Газпроме» оценили ситуацию с ценами на газ в Европе

Нынешняя ситуация на европейском рынке газа несет риски дестабилизации экономики всего региона, так как высокая неопределенность цен дезориентирует как покупателей, так и продавцов. Об этом заявила заместитель главы правления «Газпрома», гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

«Происходящее сегодня по сути доказывает, что европейский спотовый рынок отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, но не является по своей сути инструментом ценообразования, которое обеспечивает долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов. Сейчас европейский спотовый рынок показывает высокую волатильность цен, он дезориентирует как покупателей, так и продавцов, несет риски дестабилизации экономике всего региона», – констатировала она (цитата по «Прайм»).

Бурмистрова также подчеркнула, что с начала года на зарубежные рынки «Газпром» поставил близкие к рекордным объемы газа и выполняет все обязательства. «По всем маршрутам, в том числе и по украинскому, мы, по мере сил, планомерно поставляли дополнительные объемы газа», – отметила замглавы правления «Газпрома».

По ее мнению, нынешняя ситуация только усилила преимущества долгосрочных контрактов на газ, от которых чиновники Евросоюза призывают отказываться.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что за 9 месяцев текущего года «Газпром» увеличил прокачку через газотранспортную систему Украины больше чем на 8%, превысив контрактные обязательства. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году в Европу поставлено 18,8 млрд кубометров «голубого топлива». «Это плюс 15 процентов к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», – заявил президент РФ.

Сегодня биржевые цены на газ в Европе резко снизились, опускаясь в ходе торгов в моменте ниже $1 000 за тысячу кубометров. Накануне стоимость топлива превышала $1 900.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.10.21

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