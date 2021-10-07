Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду в выходные

В ближайшие дни в московском регионе сохранится сухая солнечная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные дни погодные условия будут комфортными, когда можно будет полюбоваться золотой осенью и сменяющим ее листопадом.

Синоптики обращают внимание, что температурный режим будет вполне соответствует норме этих дней октября, хотя сохранится заметный суточный ход температуры воздуха: после ночного небольшого минуса – днем до 8…13°.

В субботу, 9 октября, ночью в Москве -2...0°, в Подмосковье -5...0°, а в дневное время воздух прогреется до 13-14°. Похожая погода ожидается также в воскресенье, 10 октября.

В понедельник, 11 октября, прогнозируется переменная облачность. Ночью -4...1°, днем 7...12°. Во вторник, 12 октября, облачно с прояснениями. Ночью -2...3°, днем 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.21

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