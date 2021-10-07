Дело на 26 млн рублей: к Facebook придут судебные приставы

Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания 26 млн рублей штрафов. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи, в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении решений суда, которыми Facebook Ink признан виновным в совершении административных правонарушений, и компании назначены штрафы в общей сложности на 26 млн рублей», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Ранее московский суд по просьбе Facebook предоставил компании отсрочку до 4 октября для добровольной выплаты штрафов за неудаление противоправного контента с призывами к несанкционированным акциям протеста. Обращаясь в суд с просьбой предоставить дополнительное время, Facebook ссылалась на технические проблемы в переводе денежных средств, однако так и не выплатила штраф.

По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Как подсчитало агентство, всего с начала года сумма штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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