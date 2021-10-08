Впервые в истории человечества: пожилые люди перестают быть меньшинством

В мире наметилась тенденция к увеличению процента пожилых людей – их число к 2050 году может составить треть населения планеты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Время требует того, чтобы медицина пожилого возраста развивалась достаточно быстрыми темпами. И причина здесь очень простая – это глобальная тенденция, которая сегодня характерна для всего мира – увеличение количества пожилых людей, продление жизни. Впервые в истории человечества, когда пожилые люди не меньшинство. Считается, что к 2050 году почти треть населения во многих странах, в том числе и в России, это будут люди пожилого возраста», – пояснила она.

В связи с этим Ткачева отметила важность развития инфраструктуры для пожилых, в том числе медицинской. По ее словам, в России уже пять лет продолжается создание геронтологической службы, и процесс ее формирования должен завершиться к 2024 году.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.10.21

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