Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига в интервью с журналистом агентства заявил, что за подготовкой действующих в его стране террористических группировок стоит Франция, сообщает РИА «Новости».

Французские войска находятся в Мали в рамках операции «Бархан», официально направленной против группировок радикалов. Однако за время пребывания французских сил в стране, террористы только продвигались вперед, захватывая все новые районы и населенные пункты. Французских военных неоднократно обвиняли в некомпетентности и потворстве террористам ради возможности эксплуатировать природные богатства страны.

В последние месяцы в политике Мали произошел резкий поворот, и вместо скомпрометировавших себя французских сил правительство пригласило для помощи в борьбе с террористами россиян из «ЧВК Вагнера». Российские профессионалы показали свои высокие качества в горячих точках по всему миру. Эта инициатива вызвала резкое недовольство Парижа. Слова премьер-министра Мали позволяют понять причину такой реакции.

Бамако, Светлана Антонова

Бамако. Другие новости 08.10.21

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