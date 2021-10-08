Таблетки «вечной молодости» нет и не будет: врач посоветовала, как отсрочить процесс старения

Продолжительность и качество жизни на 50% человек определяет сам, считая старость не угасанием, а процессом развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, нет и никогда не будет таблетки, способной остановить процесс старения.

«В целом в популяции вклад генетики (в процесс старения) занимает 25%, еще часть – экология, условия жизни, уровень медпомощи. А вот 50% – это так называемые поведенческие факторы риска – образ жизни. Вот этот кусок – 50% образ жизни – зависит от человека. Никто за него не сохранит его здоровье. Он прежде всего сам должен любить себя и думать о своем здоровье, а медицина помогает, вступает в сложных случаях. Но когда мы говорим о профилактике, речь идет о самом человеке», – пояснила Ткачева.

Как отметила врач, чем раньше человек начинает думать о своем здоровье, тем лучше – «чудес не бывает, надо заниматься этим всю жизнь». «То, что происходит с нами в старости, даже риск когнитивных нарушений, которых мы все так боимся, – этот риск закладывается в молодом и среднем возрасте… Если вдруг кто-то этим не занимался, а вот подумал об этом только сейчас, замечательно – начинайте сегодня, потому что все равно это продлит жизнь, улучшит ее качество, сохранит функциональность, отодвинет немощную старость», – подчеркнула она.

«Есть такой закон: то, что работает, функционирует, – дольше сохраняется. Работают наши мышцы – дольше сохраняется физическая активность, работает мозг, получаем образование, читаем книги, учим языки, стихи, занимаемся когнитивным тренингом, работаем умственно, тем дольше сохраняются наши мыслительные функции. Еще один момент – это социальная активность. Когда я вижу вокруг себя клинические примеры, это колоссальное имеет значение, в каком социуме живет человек. Живет ли один, востребован ли он, имеет ли социальные связи, – это очень важно. Люди социальные животные, мы не можем жить одни», – пояснила Ткачева.

В этой связи геронтолог также подчеркнула, что изменение отношения к себе и к жизни – это «длительный процесс, перестройка своего мировоззрения». «Простые рекомендации даю и всегда вижу разочарование в глазах, потому что люди чего ждут? Люди ждут, что я скажу, например, что есть такая таблетка от старости – принял и вот она спасет. Такой таблетки нет. Я больше скажу: геронтологи всего мира, которые занимаются старением, говорят, что такой таблетки никогда не будет. Потому что старение – очень сложный, комплексный процесс. Чтобы остановить старение, замедлить старение, надо также комплексно на это действовать. Конечно, у нас есть перспективы, что генная инженерная терапия, регенеративная медицина, персоналифицированная медицина – все это медицина будущего, которая безусловно позволит продлить жизнь. Но сегодня самое важное это использовать те методы, которые мы знаем хорошо. Мы даже их сегодня не можем реализовать целиком, потому что не можем убедить пациентов, что нужно самим думать о своем здоровье и о том, что будет с вами, когда вы перешагнете рубеж 75 лет, например. Надо думать об этом сейчас, и думать с оптимизмом», – советует врач.

«Давайте мы будем смотреть на старение не как на процесс угасания, а как процесс развития. Давайте сами себе в голове заложим эту мысль, что старение может быть успешным, но для этого нужны наши усилия, совместные – и врачей, и пациентов», – заключила Ткачева.

Москва, Мария Соколова

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