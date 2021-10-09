Вдали от дома. Египетское издание напомнило о россиянах, служащих в иностранных армиях

Недавно стало известно о соглашении между правительством Мали и российской «ЧВК Вагнера» о помощи «вагнеровцев» в борьбе против террористических группировок, орудующих в стране. Египетское издание El Watan обратило внимание на то, что «ЧВК Вагнера» имеет много преимуществ по сравнению с иными подрядчиками.

«Вагнеровцы» проводят контртеррористические операции, не участвуя в политических конфликтах. Они уже отлично зарекомендовали себя в целом ряде горячих точек, включая Сирию.

При этом россияне до сих пор зачастую служили в военных формированиях других стран. Так, по данным издания, до трети бойцов французского Иностранного легиона составляют россияне и русскоязычные выходцы из бывшего СССР, в том числе офицеры с опытом войны в Чечне и иных локальных конфликтов. С другой стороны, многие россияне, имеющие возможность получить израильское гражданство, делают выбор в пользу службы в израильской армии. Помимо этого, существуют разнообразные частные военные компании, созданные в западных странах.

Таким образом, одним из преимуществ «ЧВК Вагнера» является возможность для вступающих в ее ряды россиян служить в национальной ЧВК, не уходя за рубеж вместе с приобретенными навыками и умениями.

Каир, Светлана Антонова

Каир. Другие новости 09.10.21

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