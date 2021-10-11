Дожди возобновятся: синоптики предупредили об ухудшении погоды в московском регионе

В ближайшие дни характер погоды в московском регионе существенно изменится. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на смену солнечным дням придут дожди.

Синоптики отмечают, что осадки, вероятнее всего, начнутся в среду, 13 октября. В этот день ожидается облачная погода с дневной температурой воздуха не выше 11-13°.

В четверг, 14 октября, ночью вновь возможен дождь, а в Подмосковье – местами сильный. Ночью прогнозируется до 8°, в дневное время – не выше 10-11°.

В пятницу, 15 октября, опять вероятен небольшой дождь. Ночью 1...6°, днем 5...10°.

В субботу, 16 октября, местами также ожидается небольшой дождь. Ночью 0...5°, днем 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.10.21

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