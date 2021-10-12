Британцы злорадствуют над инфляцией в России, не замечая собственные проблемы

На фоне пандемии Covid-19 и нарастающего энергетического кризиса в мире идет рекордное подорожание продуктов питания. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за 8 месяцев 2021 года мировые цены на еду увеличились на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, показатели продовольственной инфляции являются крупнейшими за последние 40 лет. Растет стоимость не только самих продуктов, но и кормов с удобрениями: это запускает ценовую спираль, которая вскоре может оставить голодными целые страны.

Происходящие процессы прямо отразились и на России, где Минэкономразвития ухудшило прогноз годовой инфляции с 5,8% до целых 7,4%. Люди стали замечать рост цен на продукты в магазинах, а в Минфине увидели признаки «перегрева» продовольственного рынка. Отдельные издания подметили, что министерство не использовало эту формулировку даже в 2014 году, когда инфляция составляла 10%.

О росте цен на продукты написали многие российские СМИ, однако на ситуацию обратили внимание и на Западе. Так, корреспондент «Русской службы BBC» Стив Розенберг опубликовал анализ газеты «Московский комсомолец». В статье рассказывалось о трехкратном увеличении цен на килограмм картошки с 10 до 30 рублей, а также 30-процентном росте стоимости масла и сахара. Общий посыл видео – в России огромная инфляция, а виновата в этом изоляционистская политика страны, которую не поддерживает население. Мимо этого поста не прошли и публичные личности: например, его ожидаемо репостнул себе основатель издания Bellingcat* Элиот Хиггинс, который регулярно помещает у себя на странице антироссийские материалы.

Публикация британского СМИ отдавала явным злорадством над Москвой, и на этом фоне возникает другой вопрос: а как обстоят дела с инфляцией у самого Лондона? При взгляде на официальную экономическую статистику и посты в СМИ быстро выясняется, что Королевство внезапно тоже не может похвастаться большими успехами в сдерживании продовольственных цен.

Например, еще в сентябре издание The Guardian рассказало о резком увеличении стоимости продуктов до 3,2% и назвали повышение крупнейшим в годовом исчислении с 2012 года. При этом с июля по август еда в стране подорожала на 1,2%, чего не было аж с 1997 года. Также журналисты отметили рост цен не только на продовольственные товары, но и на бензин, поддержанные автомобили и даже видеоигры.

Характерно, что инфляцию в Великобритании заметила и англоязычная служба BBC, которая предпочла найти ее причины в подорожании топлива и коммунальных услуг, нехватке рабочих рук и постепенной отмене льготных программ для смягчения последствий пандемии. Чем это принципиально отличается от аналогичных объяснений российских властей – неясно. Более того, работники BBC не стали явно называть «изоляционистский курс страны» причиной инфляции, как они сделали в своем репортаже о России. И зря: другие СМИ страны увидели влияние Brexit на рост цен на товары народного потребления.

Западные СМИ неоднократно обвиняли Россию в том, что она предпочитает рассказывать об проблемах других стран для отвлечения населения от обставленных трудностей. И вот крупнейшая британская вещательная корпорация занимается ровно тем же самым: откровенно злорадствует над ростом инфляции в другой стране при аналогичных сложностях в собственной.

Хочется спросить: почему в одном случае это явление называется «российской пропагандой», а в другом – «профессиональным объективным освещением новостной повестки»?

* Организация признана иноагентом на территории России

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 12.10.21

Власти РФ назовут «свободные от Covid-19» регионы 15 ноября. / Глава Минздрава РФ уточнил сроки завершения экспертизы детской вакцины от коронавируса. / Авиакомпании перевезли в сентябре почти вдвое больше пассажиров, чем год назад. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»