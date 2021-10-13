Путин оценил вероятность повышения цен на нефть до $100

Мировые цены на нефть могут подняться до $100 за баррель, считает президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос о такой перспективе на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», глава государства сказал, что это «вполне возможно».

Как сказал Путин, Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ делает все для того, чтобы «нефтяной рынок стабилизировался окончательно». По его Путина, РФ и другие страны ОПЕК+ не допускают резких скачков нефтяных цен, поскольку «это не в наших интересах».

В то же время глава государства обратил внимание, что «мы еще не достигли докризисного уровня добычи в 11 млн б/с». «Наша задача – наращивать добычу в соответствии с потребностями рынка», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы не стремимся сдерживать добычу, чтобы цены подскочили до небес. Мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным», – пояснил президент РФ.

В настоящее время на лондонской бирже ICE фьючерсные контракты на нефть марки Brent колеблются вблизи отметки $82 за баррель. Американская нефть WTI продается на уровне вблизи $80 за баррель.

Москва, Светлана Антонова

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