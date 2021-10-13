Завтра Москву зальет: синоптики прогнозируют почти половину месячной нормы осадков

Завтра, 14 октября, в Москве ожидается пик осадков. Согласно прогнозу центра «Фобос», во время влажного периода на столицу выльется более половины месячной нормы дождя.
Синоптики отмечают, что интенсивность осадков может достигать 8-10 мм за 6 часов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, дождь, вероятнее всего, начнется предстоящей ночью и продлится до пятницы. При этом на западе Московской области ожидаются сильные осадки.
К пятнице дневная температура воздуха не поднимется выше 10 градусов.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 13.10.21
«Активный гражданин» останется «фиктивным»: «ЕдРо» в Мосгордуме отказалось вернуть общественные слушания в очный формат. / Внешний долг России продолжает рост. / Путин оценил вероятность повышения цен на нефть до $100. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube