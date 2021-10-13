Некоторые журналисты преступают грань – Сурайкин высказался о словах Шендеровича в адрес Пригожина

Виктор Шендерович в эфире своего ютуб-канала высказался относительно судебного заседания по иску Евгения Пригожина, которое состоялось в понедельник, 11 октября, где журналист выступал в качестве соответчика. Помимо своих размышлений о процессе, он прокомментировал имидж бизнесмена, отметив, что не наносил ущерба деловой репутации Пригожина, а лишь озвучил ее, выразив «народное мнение». Ситуацию вокруг судебного разбирательства прокомментировал российский политик, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Евгений Пригожин – патриот, сторонник традиционных ценностей и не стесняется об этом говорить. О нем, как и о других медийных персонах, в СМИ есть как позитивная информация, так и критика. Выражая так называемое «народное мнение», Шендерович не учитывает того, кто именно критикует бизнесмена. Позиция Пригожина вызывает некоторое непринятие его как личности у людей, продвигающих западную идеологию и мораль, и это вполне объяснимо. Однако неприемлемо то, что некоторые журналисты преступают определенную грань, переходят на личности, позволяя себе оскорблять и обвинять других людей», – отметил Сурайкин.

«Стоит только разрешить окружающим вешать ярлыки, как они непременно подвергнут вас этой процедуре, просто потому, что людям это очень нравится, а некоторые и не знают других способов как хайпануть. Как говорят: «Дело не в том, как вас называют, а как вы на это отвечаете». На мой взгляд, Евгений Пригожин занял самую здравую позицию, он просто продолжает делать своё дело», – заключил политик.

Напомним, 11 октября, в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга состоялось заседание по иску Евгения Викторовича Пригожина о защите деловой репутации к Виктору Шендеровичу, Евгению Белогаеву, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому и ЗАО «Эхо Москвы». Согласно материалам, ответчики распространяли в СМИ недостоверную информацию о бизнесмене, которая могла негативно сказаться на деловом имидже.

Москва, Екатерина Попова

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