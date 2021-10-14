МИД России анонсировал переговоры с талибами* в Москве

Представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» на следующей неделе прибудут в Москву, чтобы принять участие в третьем заседании московского формата переговоров по Афганистану. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов* (представители запрещенного в РФ движения «Талибан») для участия в третьем заседании московского формата», – сказала она.

При этом Захарова обратила внимание на активизацию в Афганистане террористической группировки ИГИЛ (* запрещена в России). «Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ* в одиночку без внешней поддержки получат практическое воплощение», – подчеркнула она.

Московский формат переговоров по Афганистану предполагает участие России, Китая, США, а также других государств региона, в числе которых Иран и Пакистан.

Ранее сообщалось, что талибы* направили своих представителей на переговоры в Турцию.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.10.21

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