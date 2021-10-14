Цены на газ в Европе возобновили рост

Биржевая стоимость газа в Европе возобновила рост. Сегодня на торгах на лондонской бирже ICE котировки «голубого топлива» поднялись выше уровня $1200 за тысячу кубометров.

По состоянию на 9:41 мск она составила $1225,81 за тысячу кубометров, передает РБК.

Как сообщалось ранее, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысяча кубометров на природного газа продавалась за $1969,2. Однако в тот же день цены скорректировались, и стоимость «голубого топлива» снизилась на $800.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», отмечал, что рекордный рост цен на «голубое топливо» обусловлен грубыми ошибками европейских властей в энергетической политике и дефицитом электроэнергии на континенте. Версию о причастности Москвы к энергокризису в ЕС глава российского государства назвал «чушью», не имеющей отношения к реальной действительности.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 14.10.21

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