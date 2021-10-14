Ветрено и дождливо: в Москву вернулась настоящая осень

В ближайшие дни в московском регионе установится ветреная и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет колебаться в небольших пределах, немного превышающих норму.

В пятницу, 15 октября, ночью ожидается дождь, по области местами сильный. Днем – пасмурно и осадки при температуре воздуха до 10° и местами порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В субботу, 16 октября, днем опять вероятен дождь. Ночью похолодает в Москве до 3...5°, в Подмосковье – до 0...5°. В светлое время суток воздух прогреется до 10-11°. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.

В воскресенье, 17 октября, днем по области местами небольшой дождь, температура в Москве 8...10°, по области 6...11° с порывистым ветром до 15 м/с.

В понедельник, 18 октября, ветер стихнет, но местами опять возможен небольшой дождь. Температура ночью -1...4°, днем 5...10°. Во вторник, 19 октября, вновь вероятны осадки. Температура ночью -2...3°, днем 3...8°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.10.21

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