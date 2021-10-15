Ночной дождь в Москве: выпала почти треть месячной нормы осадков

В Москве за минувшую ночь выпала почти 30% месячной нормы осадков: прирост составил около 17 мм, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Как сообщается, в целом за последние сутки в Москве выпало 19 мм осадков – около 32% месячной нормы октября, которая составляет 59 мм.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в предстоящие выходные в Москве сохранится дождливая и ветреная погода. Дневная температура воздуха не превысит 10 градусов. В начале следующей недели возможны ночные заморозки.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 15.10.21
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